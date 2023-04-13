عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، اليوم الخميس، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم، قد يكون صاروخًا عابرًا للقارات.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الكوري الشمالي لم يسقط في الأراضي اليابانية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فجر الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، فيما ذكر خفر السواحل الياباني، في الوقت ذاته، أن بيونج يانج أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.

وقالت الحكومة اليابانية في تحذير: "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض".

 

كيم يدعو لتعزيز قوة الردع

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

عاجل .. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

بعد تكرارها لتدريبات الهجوم.. سول تتهم كوريا الشمالية برفع مستوى التهديدات النووية

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون دعا لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" لمواجهة ما وصفتها بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة إن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد "لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان".

وتتعامل كوريا الشمالية بغضب مع سلسلة من المناورات العسكرية للدولتين الحليفتين وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف للاستعداد "لحرب شاملة" وتضطر بيونغيانغ لبحث اتخاذ "رد فعل عملي قوي"، بما يتضمن الخيارات العسكرية.

وتجري القوات الكورية الجنوبية والأمريكية مناورات الربيع السنوية منذ مارس تتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أمريكية وقاذفات من طراز بي-1بي وبي-52 كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق خلال خمس سنوات.

وقامت كوريا الشمالية بعدد من الأنشطة عسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم واختبرت ما وصفتها بأنها مسيرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادر على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية صاروخ باليستي الزعيم كيم جونج خفر السواحل الياباني الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

عاجل .. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

ترشيحاتنا

بعد الكشف عن قبر بانحسي بسقارة..هل يكتب تاريخ آخر لـ مصر الفرعونية؟

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن التطورات الأخيرة في البلاد

بعد فرض الحظر الجوي.. تحرك عسكري جديد من الصين حول تايوان

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

في ذكرى ميلاده|عبد الرحمن الأبنودي: أنا واحد من الذين أفسدوا حياتهم بالتدخين..نوستالجيا

عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الاواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند الغضب لفترات طويلة ؟

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

فيديو

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ