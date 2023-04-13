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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بصورة للمدير الفني الجديد للزمالك

صدى البلد

أثار الإعلامي الرياضي، خالد الغندور، الجدل بصورة للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

وشارك عبر حسابه على "فيسبوك" صورة تجمع خوان كارلوس أوسوريو، والمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا،  لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي. 

وعلق مازحاً: “بس كدة خلاص”

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الى القاهرة لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وطالب رئيس نادي الزمالك الجماهير بمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والوقوف خلف الجهاز الفني الجديد بقيادة أورسوريو الذي سيتولى المهمة رسمياً عقب مباراة حرس الحدود.

وقال المستشار مرتضى منصور: "يا جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

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