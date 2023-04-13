محافظ دمياط: رفع درجة التأهب بجميع الجهات لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع موسع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و مديرى القطاعات الخدمية.

واستهلت " المحافظ " الاجتماع بتقديم التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم و قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال هذه الاعياد.

حيث أشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.