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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر البيت الأبيض، اليوم الخميس، بيانا أدان فيه التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية وأطلقت خلالها صاروخا باليستيا نحو اليابان. 

وقال بيان البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة “تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى”.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فجر الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، فيما ذكر خفر السواحل الياباني، في الوقت ذاته، أن بيونج يانج أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.

وقالت الحكومة اليابانية في تحذير: "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض".

وعقد مجلس الأمن  القومي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا بعد إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية، قائلاً في بيان له "تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تؤكد على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن".

ومنذ قليل، أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم، قد يكون صاروخًا عابرًا للقارات.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الكوري الشمالي لم يسقط في الأراضي اليابانية.

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

كيم يدعو لتعزيز قوة الردع

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون دعا لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" لمواجهة ما وصفتها بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة إن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد "لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان".

وتتعامل كوريا الشمالية بغضب مع سلسلة من المناورات العسكرية للدولتين الحليفتين وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف للاستعداد "لحرب شاملة" وتضطر بيونغيانغ لبحث اتخاذ "رد فعل عملي قوي"، بما يتضمن الخيارات العسكرية.

وتجري القوات الكورية الجنوبية والأمريكية مناورات الربيع السنوية منذ مارس تتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أمريكية وقاذفات من طراز بي-1بي وبي-52 كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق خلال خمس سنوات.

وقامت كوريا الشمالية بعدد من الأنشطة عسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم واختبرت ما وصفتها بأنها مسيرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادر على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة.

أمريكا واشنطن البيت الأبيض كوريا الشمالية الولايات المتحدة كورية الجنوبية اليابان وزير الدفاع الياباني

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