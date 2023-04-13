صندوق النقد الدولي ينصح نيجيريا بزيادة الضرائب وتقليل الاقتراض

نصح صندوق النقد الدولي نيجيريا بتكثيف الجهود لزيادة متحصلات الضرائب وتقليل عبء ديون البلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي- خلال اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن - حاجة نيجيريا إلى التخلص التدريجي من دعمها للبنزين وإعادة توجيه هذا التمويل إلى الإعانات المستهدفة لمحركات التنمية الحيوية، مثل الصحة والتعليم، متوقعاً استمرار ديون نيجيريا في الارتفاع.

ودعا نيجيريا إلى طرح خطة متوسطة الأجل للحد من نقاط ضعف الديون بمرور الوقت ،وذلك لأن نيجيريا لديها عائدات ضريبية منخفضة للغاية، لذا فإن هذا يجعلها أكثر عرضة لهذه الأنواع من الصدمات وتشديد الظروف العالمية.

وذكر صندوق النقد: ""ما ندافع عنه هو زيادة الضرائب، والتي ستخلق مساحة، ليس فقط لإدارة الديون، ولكن أيضًا للإنفاق على الأولويات الأخرى... والجزء الآخر هو أن نيجيريا لم تستفد كثيرًا من المكاسب المفاجئة لأسعار النفط في الماضي لأنه تم إنفاق الكثير منها على دعم الطاقة غير المستهدف".

