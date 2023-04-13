حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة كأس العالم للشباب لسيف المبارزة التى أقيمت فعالياتها بمدينة بلوديف البلغارية بمشاركة 233 لاعب يمثلون 48 دولة.

كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

وقد حقق اللاعب محمد ياسين الميدالية الذهبية فى مرحلة 20 سنة "فردى" بعد فوزه على بطل سويسرا فى المباراة النهائية بالمسابقة .

وحقق اللاعبون "محمد السيد سامى - محمد ياسين - يوسف شامل - محمود السيد سامى" أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين ضمن قوام المنتخب المصرى بالبطولة، الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة "للفرق" بعد الفوز بالمباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التى شارك بها 48 فريق يمثلون 48 دولة ، ليصل المنتخب المصرى بهذا التتويج إلى صدارة التصنيف العالمى.

كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فيما تصدر اللاعب المتميز محمد السيد سامى صدارة التصنيف العالمى ليصبح المصنف الأول عالمياً كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز.

ومن المقرر أن يتم تكريم اللاعب من قبل الجمعية العامة للإتحاد الدولى للسلاح تقديراً لتميزه .

وكان فى إستقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة إحتفاءاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة .



جدير بالذكر أن قوام المنتخب القومى لسلاح المبارزة المشارك ببطولة كأس العالم للشباب ببلغاريا مكون من 5 لاعبين جميعهم من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ، حيث يأتى تأكيداً على التخطيط العلمى المدروس لجهاز الرياضة بالقوات المسلحة فى إنتقاء اللاعبين وتأهيلهم وفقاً لأرقى المستويات تحقيقاً للبطولات وإستعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 .

فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق مزيد من الألقاب والإنجازات.

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة