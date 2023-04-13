بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق، خلال شهر مارس الماضي.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز خلال شهر مارس بتصويت الجماهير، متفوقا على الثنائي أليسون بيكر وكودي جاكبو.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 42 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 24 هدفا وصنع 11.

ليفربول يستعد لمواجهة ليدز يونايتد:

في سياق آخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان ليفربول تعادل مع آرسنال بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من البريميرليج، في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هدفا، وإهداره ركلة جزاء.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.