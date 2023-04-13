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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

اللواء أح محمد ربيع
اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني

إستقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء ، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء.

قائد الجيش الثاني الميداني

وألقى اللواء أح محمـد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل ، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

شيوخ وعواقل شمال سيناء

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة فى معركة البناء والتنمية بعد النجاحات التى تحققت فى القضاء على الإرهاب البغيض وعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء.

تنمية سيناء

كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لخطة التنمية الإستراتيجية التى تتبناها الدولة لتنمية سيناء ، كذلك مشاركتهم مع القوات المسلحة فى إستكمال تطهير الأرض من العبوات الناسفة وما تبقى من مخلفات الحروب ومخازن الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابية.

حيث يشارك أبناء القبائل عناصر المهندسين العسكريين فى أعمال البحث والتفتيش وقص الأثر للتأكد من تطهير كافة الأراضى بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد للإنطلاق فى تنفيذ كافة المشروعات التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء سيناء الذين عانوا وتحملوا الكثير أثناء معركة القضاء على الإرهاب.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بإستمرار فتح قنوات التواصل مع شيوخ عواقل شمال سيناء.

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء
الجيش الثاني الميداني شمال سيناء قطاع تأمين شمال سيناء قائد الجيش الثانى الميدانى تقدير الفريق أول محمـد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة تنمية سيناء

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