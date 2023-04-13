رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد.. وأسعار الذهب و الدولار اليوم.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد الأمطار الرعدية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً أشبه بالأجواء الشتوية وانخفاضا في الحرارة وفرص أمطار رعدية في أغلب محافظات شمال البلاد.

وأوضحت أن اليوم ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وستكون اليوم فرص أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما ستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غد، الجمعة يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.



تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أبريل





قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 13-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.

أمطار مستمرة.. درجات الحرارة اليوم الخميس 13 أبريل بالمحافظات





طقس اليوم.. قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 13 إبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 13 أبريل 2023





استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 13- 4-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.81 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.37 جنيه للبيع، و38.25 جنيه للشراء.

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد





تحدثت الفنانة جوري بكر، عن رأي زوجها فى شخصية وداد بمسلسل “جعفر العمدة”، قائلة: “متأكدة إن زوجي حاليا قاعد على الكنبة فى البيت وبيتفرج على الحلقة، وهو سعيد جدا بالمسلسل وفخور بيا ويدعمني من أول يوم، بس هو خايف مني فى المسلسل، وبيقولي يا جوري إوعي تعملي فيا زي ما بتعملي فى سيد”.

وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يوم علشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".

هل ينتهي عصر الدولار؟.. مفاجأة يكشفها أحمد موسى





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الوزراء أعد تقريرًا بعنوان :" هل ينتهي عصر الدولار؟".

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد :" ليه لاء.. مش لازم النهارده أو بكره، ولكن من الممكن أن يكون بعد سنوات".

وكشف أن الورقة الخضراء تشهد أكبر انخفاض لحصتها فى الاحتياطيات الدولية منذ عام 1999، وأن حصة الدولار فى عام 99 كان يستحوذ على 71 %، و اليوم يستحوذ على 58%.

ولفت إلى أن المتوقع أن يفقد الدولار أكثر من قيمته، وسيصل لـ 41%، وأن جميع الدول سيكون بها أكثر من عملة يتم التعامل بها.

مفاجأة بشان انضمام فتوح وإمام عاشور للأهلي.. نجم الأحمر السابق يوضح

أكد الكابتن ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، وأحمد فتوح، لاعب الأهلي، إذا انضما لـ الأهلي ستكون إضافة قوية، ولكن هذا لن يحدث بسبب عقود اللاعبين.

وقال لاعب الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، إن إمام عاشور أثبت وجوده في الفترة الماضية، والجميع شاهد ما فعله في المنتخب الأولمبي.

وأضاف أن أحمد فتوح من أميز لاعبي مصر فى الجبهة الخاصة به، وهو لاعب الجبهة اليسرى لـ المنتخب.