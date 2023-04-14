محسن رمضان: نسعى للتتويج بكأس اليد لإسعاد جماهير الأهلي

قال محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي البطولة.

وأوضح أن المباراة كانت قوية في ظل دوافع الفريقين لبلوغ النهائي، وأن لاعبي الفريق قدموا كل ما لديهم، وأن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ساهم في تحقيق الفوز.

وشدد محسن على أن اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بالكأس من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأكبر للمنافسة على البطولات.

وتغلب «رجال يد الأهلي» على الزمالك بنتيجة 27-25 وتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الدوري على حساب الزمالك.