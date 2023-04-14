أسماء جلال برفقة الحمام في أحدث ظهور عبر انستجرام



شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”،وظهرت فيها برفقة الحمام .

وظهرت اسماء جلال بإطلالة جذابة ولوك شتوي فاختارت جاكت جلد بالون البني وكاب بالون البيج وتسريحه شعرها المنسدلة علي اكتفها.

اسماء جلال

وعلقت هلي الصوره:" صنع اصدقاء جدد".

أوشك مسلسل الهرشة السابعة، على الانتهاء وباق من الوقت حلقتين بعدما بدأ عرضه في موسم رمضان الحالي ومكونمن ١٥ حلقة.

ويعرض مسلسل الهرشة السابعة الحلقة على شاشة mbc مصر في تمام الساعة ١٠ مساء، ويعاد في الثالثة عصرا.

كما يذاع عبر شاشة mbc مصر ٢، في تمام الثالثة فجرا ويعاد ٨ مساء، ويطرح عبر منصة شاهد يوميا.





مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنانسليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.