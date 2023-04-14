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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| استقرار الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي في الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، اعتبارا من الطقس اليوم الجمعة، تشهد استقرار على كافة أنحاء البلاد، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي وسط انعدام للظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويظل نشاط الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر خلال الطقس اليوم، حيث تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16 درجة
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 درجة
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة

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