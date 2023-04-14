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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

250 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

صدى البلد

أدي نحو 250 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وتوافد آلاف المواطنين الفلسطينيين إلي القدس لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك من مختلف أنحاء فلسطين، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وحواجزه العسكرية المقامة على مداخل القدس وفي أنحاء الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب حطة الليلة الماضية محاولة منعهم من الدخول إلى المسجد.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه وفي أنحاء البلدة القديمة من القدس، حيث دفعت بأكثر من 2300 شرطي وعنصر أمن وفقا للإعلام العبري.

رمضان الأقصى الاحتلال القدس شهر رمضان

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