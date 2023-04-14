زيادة المسطحات الخضراء.. محافظ الإسكندرية : زراعة 90 ألف شجرة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية" زراعة ١٠٠ مليون شجرة" ، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأكد الشريف؛ أنه قد تم زراعة ٢٤٣٣ شجرة مثمرة، و ٢٧٣ شجرة غير مثمرة، و١٤٨٧ شجيرات بإجمالى ٣٨١٠٦ شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ شجرة خلال الإسبوع الرابع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة ٧٣٣ نخلة بردتشارديا ، و زراعة ٤٩٠٠ متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة ٩٢١٧٢ شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، أنه تم زراعة ١٣٠٥ من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، فضلا عن زراعة ٨٤٠ شجرة مثمرة بنطاق حى العامرية ثان، وزراعة ٨٢٠ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى وسط بمحور المحمودية، وزراعة ٧٠٨ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزه ثان، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى، وتم زراعة ٢٩٢ شجرة مثمرة بنطاق حى شرق بمحور المحمودية مدخل المطار أسفل الكوبري، كما تم زراعة ١١٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى غرب، وزراعة ٣٨ شجرة بنطاق حى منتزه أول ، وزراعة ١٨ شجرة مثمرة أول شارع القسم أمام النصب التذكاري بنطاق حى العامرية أول.