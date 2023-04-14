بعد تسريب وثائق البنتاجون.. قرارات عاجلة من الرئيس الأمريكي للجيش والاستخبارات

أمر الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الجمعة، الجيش الأمريكي ومجمع الاستخبارات بتعزيز حماية المعلومات بعد واقعة التسريب الأخيرة.

وقال بايدن، أن الولايات المتحدة لا تزال تحدد صحة الوثائق السرية التي تم تسريبها مؤخراً، وأنه أمر الجيش ومجمع الاستخبارات بـ "اتخاذ خطوات لتعزيز حماية المعلومات الحساسة، وتحديد من يمكن أن يحصل عليها"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ويذكر أن الشاب الأميركي المتهم بتسريب وثائق حساسة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أثار الجدل والفضول لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة توقيفه.

والشاب الذي وجه إليه الاتهام رسميا في قضية الوثائق المسربة، يسمى جاك تيكسيرا، يبلغ 21 عاما وعمل طيارا في مؤسسة الحرس الوطني.

وقام المتهم بتسريب الوثائق من خلال مجموعة مغلقة للألعاب الإلكترونية على الإنترنت، في اختراق سبب حرجا واسعا للولايات المتحدة، كما أدى للكشف عن عدد من الخطط العسكرية.