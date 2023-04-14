برلماني: محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم تزويدها بأحدث نظم التشغيل الإلكترونية عالميا

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إنشاء محطة بشتيل لقطارات الصعيد، تعد من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة النقل في الفترة الراهنة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات النقل والمواصلات بأفضل شكل ممكن العمل عليه وتقديمه.

زيادة أعداد القطارات

و أضاف “الضبع” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم إنشاءها لإستيعاب الأعداد الغفيرة من ركاب الصعيد، أيضا العمل علي زيادة أعداد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي والتي تعاني محطة سكك حديد مصر ( محطة رمسيس) من وجود إزدحام وضغط عليها من حيث أعداد المسافرين.

كما نوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن محطة بشتيل تم إقامتها علي مساحة 45 فدان لتشمل كافة أنواع ورش الصيانة الخاصة بالقطارات، فضلا عن إلحاقها بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر من أسواق تجارية وخدمات انترنت وغيرها، إضافة إلي أنها تعد من أهم أشكال وسائل النقل الذكي الإلكتروني، معقبا “ نظم التشغيل بها إلكترونية وفقا لأحدث التقنيات العالمية وذلك لتفادي الحوادث وغيرها من المشكلات”.

وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي أن أحد أهم فوائد إنشاء محطة بشتيل هي زيادة أعداد القطارات المتوجهه للصعيد، مما ينعكس بالإيجاب علي الإلتزام بمواعيد وصول القطارات.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة بداية ونهاية قطارات خط الصعيد، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى، وبها مول تجارى وجراجات وورش لصيانة وغسيل القطارات بالإضافة إلى أنها تضم هرم زجاجى ومسلات فرعونية.

يذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.