عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم تزويدها بأحدث نظم التشغيل الإلكترونية عالميا

النائب محمود الضبع
النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إنشاء محطة بشتيل لقطارات الصعيد، تعد من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة النقل في الفترة الراهنة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات النقل والمواصلات بأفضل شكل ممكن العمل عليه وتقديمه.

 

زيادة أعداد القطارات 

 

و أضاف “الضبع” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم إنشاءها لإستيعاب الأعداد الغفيرة من ركاب الصعيد، أيضا العمل علي زيادة أعداد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي والتي تعاني محطة سكك حديد مصر ( محطة رمسيس) من وجود إزدحام وضغط عليها من حيث أعداد المسافرين.

كما نوه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن محطة بشتيل تم إقامتها علي مساحة 45 فدان لتشمل كافة أنواع ورش الصيانة الخاصة بالقطارات، فضلا عن إلحاقها بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر من أسواق تجارية وخدمات انترنت وغيرها، إضافة إلي أنها تعد من أهم أشكال وسائل النقل الذكي الإلكتروني، معقبا “  نظم التشغيل بها إلكترونية وفقا لأحدث التقنيات العالمية وذلك لتفادي الحوادث وغيرها من المشكلات”.

بدون مجهود .. اعرف مواعيد القطارات في رمضان وجه بحري وقبلي

إجازة عيد الفطر.. كيفية حجز تذاكر القطارات من علي موقع السكة الحديد

وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي أن أحد أهم فوائد إنشاء محطة بشتيل هي زيادة أعداد القطارات المتوجهه للصعيد، مما ينعكس بالإيجاب علي الإلتزام بمواعيد وصول القطارات.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة بداية ونهاية قطارات خط الصعيد، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى، وبها مول تجارى وجراجات وورش لصيانة وغسيل القطارات بالإضافة إلى أنها تضم هرم زجاجى ومسلات فرعونية.

يذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

قطارات محطة قطارات الصعيد صيانة محطة بشتيل المواصلات مجلس النواب محطة رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

إجازة عيد الفطر.. كيفية حجز تذاكر القطارات من علي موقع السكة الحديد

صنع في مصر| مصنع لإنتاج القطارات “التالجو” الفاخرة محليا.. ونواب: ورقة رابحة لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

بالصور.. مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة الفرنسية في باريس

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

الأهلي ضد فاركو .. الشحات يهدر والشناوي يتصدى لهدف بعد نصف ساعة

تطاول بحجة الحرية.. تحرك عاجل من تركيا بشأن حرق المصحف في الدنمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

مسلسل ستهم الحلقة 23.. مواجهة نارية بين روجينا ونجاة وجحود الأبناء

أنا ست قادرة وعايزة راجل قوي.. أبرز إطلالات رضوى الشربيني

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ