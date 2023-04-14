الأهلي ضد فاركو .. الشحات يهدر والشناوي يتصدى لهدف بعد نصف ساعة

أهدر حسين الشحات فرصة هدف ثان لفريق الأهلي أمام فاركو فيما تصدى محمد الشناوي لتسديدة شكري نجيب بعد مرور نصف ساعة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء الأهلي وفاركو بضغط من المارد الأحمر وأرسل محمد شريف كرة يمسكها حارس مرمي المنافس محمد سعيد شيكا في الثانية والعشرين .

وأرسل احمد فؤاد لاعب فاركو كرة داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي يبعدها مدافع المارد الأحمر الي منتصف الملعب.

وسدد أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء امسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

واعتمد فريق فاركو على الكرات الطويلة وأخفق على بهيج فى الدقيقة الرابعة وامسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

وأطلق كينجسلي سوكاري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيق الخامسة.

واشتكى محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي من الاصابة بعد احتكاكه مع عزمى جومة لاعب فاركو فى الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وتوغل فى الدقيقة الثامنة على معلول نجم الأهلي وسط دفاعات فاركو لكن عبدالله بكرى نجح فى قطع الكرة لترتد الي محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو.

واتبع لاعبو فاركو اسلوب الضغط المتقدم امام الأهلي وكاد شكرى نجيب ان ينفرد بحارس الأهلي محمد الشناوي الي ان راية التسلل حرمته من تشكيل الخطورة على مرمي المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 13 لجأ مارسيل كولر مدرب الأهلي الي التغيير الاضطراري بخروج كريستو بعد تعرضه للاصابة ونزول طاهر محمد طاهر.

وحصل النادي الأهلي على ضربة حرة فى الدقيقة 17 ارسلها على معلول سددها محمود متولى فى الشباك فى الدقيقة 18

وحصل رزق حمرون لاعب فاركو فى الدقيقة 21 امام منطقة الجزاء النادي الأهلي وسد حسين الشحات كرة قوية تصدي لها محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو ويمنع هدف موكد.

وتصدى في الدقيقة 24 محمد الشناوي حارس الأهلي لهدف أكيد من تسديدة قوية لمهاجم فريق فاركو شكري نجيب.

وأنقذ عبدالله بكرى مدافع فكرى فريقه من فرصة خطيرة من تمريرة ارسلها محمد شريف وتسلمها حسين الشحات فى الدقيق 28 ومررها داخل منطقة الجزاء ويبعدها مدافع فريق فاركو.

وحصل النيجيري سوكاري لاعب فاركو على بطاقة صفراء فى الدقيقة 29 بعد عرقلته محمد شريف امام منطقة الجزاء .

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام فاركو على النحو التالي :

حراسة المرمى النادي الأهلي : محمد الشناوي.

خط الدفاع للنادي الأهلي : محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط للنادي الأهلي : حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي.

خط الهجوم للنادي الأهلي : محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء للنادي الأهلي كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأيمن أشرف ومروان عطية وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وطاهر محمد طاهر.