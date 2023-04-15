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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختبار القبول ببرامج التعليم المدمج في جامعة القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

وفتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة بـ برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول وجميع الدفعات السابقة لها الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات.

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وحدد مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، مواعد اختبار القبول اليوم السبت الموافق 15 ابريل 2023، وأن الحجز للاختبار متاح ويتم داخل المركز يوميا ماعدا يوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

يتميز نظام التعليم المفتوح الجديد أونظام التعليم المدمج بكونه يمنح شهادات تكون معترف بها وهى تعادل الشهادات التي قد تمنحها الجامعة المصرية وسيجمع نظام التعليم المفتوح الجديد ما بين أسلوب التعليم التقليدي وأسلوب التعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما سيتم توفير المراجع الإلكترونية وصفحة لكل تلميذ يمكنه عبرها متابعة دراسته وكذلك معرفة أخر المستجدات.

الدبلومات الفنية المجلس الاعلى للجامعات التعليم عن بعد الأعلى للجامعات نظام التعليم المدمج التعليم المدمج المجلس الاعلى

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