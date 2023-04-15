بالنشل.. حبس عصابة السيدات لسرقة المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين – مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل".

وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .