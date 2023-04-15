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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

مشروبات رمضانية باردة
مشروبات رمضانية باردة

هناك العديد من مشروبات رمضانية باردة يتم تحضيرها على المائدة، ومن بينها الخشاف والعرسوس والسوبيا، وغير الكثير من المشروبات.

 

مشروبات رمضانية باردة

وتعتبر تحضير مشروبات رمضانية باردة من أهم مكونات السفرة المصرية فهي المشروبات التي تخلصك من الجفاف، ونجد أن لكل مشروب منهم طريقة تحضير مختلفة، وجميعهم لهم العديد من المشروبات، ومن أبرزها :
 

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- الخشاف :
خلال شهر رمضان ، يتم تحضير خلطة باردة مصنوعة من الفواكه المجففة، المكون من المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق ، في الماء مع السكر طوال الليل لتشكيل مشروب لذيذ وصحي.

- السوبيا :
مصنوعة من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر ، ويمكن أن تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة باللون الأحمر، يحظى المشروب بشعبية كبيرة في شهر رمضان .

- الكركديه :
ويعتبر الكركديه مضروب منعش بلون قوي مثل النكهة ، وهي عبارة عن منقوع حلو مصنوع من زهرة الكركديه ، وهو من مشروبات مصرية قديمة.
 

مشروبات رمضانية باردة


-  مشروب العرق سوس :
وهو مشروب أسود حلو قليلًا ومُر قليلًا مصنوع من جذر عرق السوس، على الرغم من أن مشروب العرقسوس أو عرق السوس لا يناسب ذوق الجميع .

- الخروب :
عصير الخروب  هو مشروب مصري تقليدي ، يُشرب عادة خلال شهر رمضان مصنوع من المشروب الصحي والمنعش المليء بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

- التمر هندي :
التمر الهندي شائع جدًا في البلدان العربية، على الرغم من اسمه ، يعتبر مشروبًا حامضًا جدًا ويعتبر توأم الكركديه حيث يتم صنعه بنفس الطريقة تقريبًا، وهي مصنوعة من فاكهة التمر الهندي ممزوجة بالسكر والماء.

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