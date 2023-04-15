مسلسل بابا المجال الحلقة 24.. مصطفى شعبان يكتشف سر والده وخطه قتله

شهدت الحلقة 24 من مسلسل بابا المجال أحداث مثيرة حيث يعرف زين أن والده كان يتاجر في الآثار، ويبحث عن الذهب الذي كان يخبئه.

وضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل بابا المجال .. يصل غزال للحارة لأخذ ثأر والده طرف من زين. يذهب أفراد عائلة الديب للسينما لإبعاد الشبهات عنهم أثناء قيام رجال رجب بتنفيذ خطة التخلص من زين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بأداء الممثلين وعلى رأسهم مصطفى شعبان وإتقانهم لأدوارهم، فضلا عن سرعة إيقاع الأحداث وتطورها وسط توقعات بأن الحلقات القادمة ستشهد مزيدا من الإثارة.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.