أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

أخبار مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس يترأس غدا قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية العباسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء غد السبت، بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين…

الوزراء يرصد مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرصها الاقتصادية.. شاهد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات، بجانب مقطع فيديو، وذلك عبر منصاته الرقمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي…

شروط العمل فى الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن

تبحث الكثير من السيدات عن المشاركة بالعمل فى الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث ان الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة…

دهس القطار ذراعه لينقذ أم وطفلتها..من البطل "المدثر" الذي كرمه شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء الماضي بمشيخة الأزهر، الشاب السوداني أحمد المدثر، الذي أنقذ سيدة مصرية من السقوط تحت عجلات القطار بأسيوط ما أسفر عن إصابات متفرقة لكليهما…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تعرف جهود وزيرة الهجرة في أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط المتواصل للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 أبريل إلى 14…

"البنك المركزي": إجراءات ضخمة لتخفيف تداعيات "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة؛ للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مضيفا "مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات"…

"مصر الخير": استمرار العمل للحد من ظاهرة الغارمين تحت مظلة التحالف الوطني

أكدت مؤسسة مصر الخير، استمرارها للحد من ظاهرة الغرم في إطار الجهود الوطنية، والتعاون مع مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي…

الصحة: حصول المعامل المركزية على شهادة ISO في اختبار فحوصات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، سحب وتحليل 233 ألف 976 عينة معملية من المواطنين والأغذية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إنفوجراف وفيديو.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي…

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. قرارات بشأن إجازة عيد الفطر وحافز توريد القمح|إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2023…

يوم مصري وحوار مفتوح| تعرف على نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع.. صور

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 أبريل إلى 14 أبريل…

استعدادا لصب الوحدة الثالثة.. رئيس هيئة المحطات النووية يتابع سير العمل بالضبعة

تفقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والكسندر لوكشين - رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت…

الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للدفء…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الوزراء: مذكرة تفاهم مع البحث العلمي لتعزيز صمود قطاعات ومجالات الأجندة التنموية للدولة

وقع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية…

استعدادا للافتتاح.. النقل تكشف عن أحدث فيديو لمحطة قطارات الصعيد.. شاهد

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح…

الصحة: إطلاق قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وتستمر حتى غد السبت، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية...

نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يؤدي الجمعة الأخيرة من رمضان

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور…

مجلس نقابة الصحفيين: الوضع المالي مستقر ومناقشة مقترحات الحوار الوطني 26 أبريل

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا، أمس الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي لمناقشة الأوضاع المالية للنقابة ووضع ضوابط للأداء النقابي في الفترة المقبلة…

حصاد الزراعة.. زيادة جديدة في أسعار توريد القمح وارتفاع حجم الصادرات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 138، لأهم أنشطة الوزارة…

وزير الطيران يبحث مع وفد هيئة جايكا اليابانية مشروعات التطوير بالغردقة وبرج العرب

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، بالسيد وكاتو كين مدير مكتب هيئه التعاون الدولى اليابانى «جايكا» بالقاهرة والوفد المرافق له وذلك بحضور…

خط جديد لـ نيوجيرسي.. مصر للطيران تتوسع في رحلاتها بالولايات المتحدة

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة بصدد إضافة رحلات مباشرة جديدة لضم نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية …

للمسافرين في إجازة عيد الفطر.. مواعيد وكيفية حجز قطارات السكة الحديد

يحتاج العديد من المواطنين إلى السفر عبر القطارات والتنقل بين المحافظات المختلفة سواء فى الوجه القبلي أو البحري، وعليه قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر…