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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس نقابة الصحفيين: الوضع المالي مستقر ومناقشة مقترحات الحوار الوطني 26 أبريل

صدى البلد

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا، أمس الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي لمناقشة الأوضاع المالية للنقابة ووضع ضوابط للأداء النقابي في الفترة المقبلة.

في بداية الاجتماع وجه مجلس النقابة الشكر للنقيب السابق ضياء رشوان على جهوده في توفير الدعم المالي للنقابة خلال السنوات الأربع التي تولى فيها منصبه، وثمّن المجلس أيضًا جهود النقيب السابق في رفع قيمة بدل التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.

وقال المجلس: إذ يثمن المجلس جهود النقيب السابق، شدد على أن الوضع المالي للنقابة مستقر مع وصول الدفعة الثالثة من الدعم الأسبوع المقبل وهو الدعم الوارد للنقابة بجهود النقيب السابق ضياء رشوان.

ويهيب المجلس بأعضائه عدم عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجان. 

وأكد المجلس رفضه وبشدة البيانات المتبادلة التي صدرت خلال الأيام الأخيرة.

على صعيد آخر، قرر المجلس دعوة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني مع مجلس النقابة قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء 26 أبريل الجاري.

قرر المجلس إقامة حفل تكريم الفائزين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه من الصحفيين عن العام الماضي وذلك يوم الثلاثاء 16 مايو القادم.

وناقش المجلس ملف الإسكان وأرض مدينة السادس من أكتوبر وأرض النادي البحري بالإسكندرية، بإلإضافة إلى ملفات التسويات والمعاشات ولجان الأنشطة النقابية المختلفة.
وقرر المجلس مخاطبة كافة الوزراء والمحافظين بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو من ينتحلون صفة صحفي، كما قرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للمستشار النائب العام ضد هذه الكيانات الوهمية.

كما قرر المجلس رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين بمشروع العلاج من ألف جنيه إلى 1500 جنيه بحد أقصى 4500 جنيه لكل أفراد الأسرة.
                        

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