يوم مصري وحوار مفتوح| تعرف على نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع.. صور

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 أبريل إلى 14 أبريل.

ففي البداية، نظمت وزارة الهجرة يوما مصريا وحوارا مفتوحا مع طلبة المدارس الدولية، والإعداد لبثه لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج، بحضور د. ميسرة عبدالله حسين إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، في حوار مفتوح مع عدد من طلاب المدرسة الدولية بالقرية الذكية Smart Village Schools (SVS) – Lycée Voltaire ، وذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية القديمة. واختتمت السفيرة سها جندي حوارها مع الطلاب بالتأكيد على استمرار بث كل فيديوهات هذه الفعاليات الهامة على صفحة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ليتم وصول أهدافها لأبناء المصريين بالخارج.

ثم شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في احتفالية كنيسة الأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أعربت عن تمنياتها القلبية بالخير والأمن لمصر والمصريين جميعًا بالداخل والخارج. ووجهت تهنئتها لجميع المصريين بالخارج بمناسبة مختلف الأعياد والمناسبات المبهجة، متمنية لهم الصحة والسعادة، مؤكدة أنهم في قلب الوطن واهتماماته كما يجعلون مصر في قلوبهم.

كما شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في حفل إفطار الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أقيم بعنوان "إفطار لم الشمل" بحضور عدد من السادة الوزراء السابقين وأعضاء مجالس إدارات الهيئة الهامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ورؤساء اتحادات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي وعدد من السادة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ.

وأيضا قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، لتقديم الدعم للأطفال والتعرف على تجهيزات المستشفى وإمكاناته، وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة الوزيرة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، للمشاركة في بالفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة "ECN" التي تعد من أنجح الفعاليات وأكثرها مشاركة من المتبرعين حيث بلغت التبرعات حوالي 600 ألف دولار بما يعادل نحو ٢٠ مليون جنيه مصري. وقد أعربت الوزيرة عن سعادتها بوجودها في مستشفى سرطان الأطفال هذا الصرح المتميز لما يقدمه من خدمات غير موجودة على مستوى الشرق الأوسط فهي تمتلك أجهزة غير موجودة على مستوى العالم إلا في عدد قليل من المستشفيات ذات نفس التخصص.

وكذلك استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث ملفات التعاون المشترك، وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الجهاز بصدد مبادرات الوزارة، لذلك تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من وزارة الهجرة ومن جهاز تنمية المشروعات للتواصل والتنسيق لدراسة الآليات التي من شأنها تعزيز وتوسعة مجالات التعاون.

كما استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث إطلاق حملة توعية موسعة بإسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالسعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وفي إطار تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية والموارد البشرية السعودية، واتفق الجانبان على التواصل المباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين لتذليل أي معوقات.

وبدعوة من م. جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعالية السحور التي تنظمها شركة "اتصالات مصر"، بحضور وزراء: الزراعة والشباب والرياضة والاتصالات والمجالس النيابية ومحافظ القاهرة وسفيرة الإمارات بالقاهرة ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين. وقالت الوزيرة إن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونتطلع للمزيد من التعاون لصالح الشباب وتوفير فرص العمل، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وكذلك أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا مع صحيفة "اليوم السابع"، وتحدثت سيادتها في عدة ملفات حيوية تهم الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدة أن: "لدينا الكثير من الأحلام للمصريين بالخارج ونعمل في كل المجالات لخدمتهم".

وأيضا تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأكدت: "ستظل مصر بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".

وبالتعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واتحاد الصناعات الألماني AHK ومعهد جوته، تم إطلاق دليل توعوي مشترك يهدف إلى المساعدة في الحد من الهجرة غير الشرعية عن طريق تحسين توعية الشباب المصري عن الخطوات التي يجب عليهم إتباعها للعمل في السوق الخارجي وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها كل جهة، وجاء إطلاق الدليل في حفل أقامة معهد جوته بحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والتطوير المؤسسي.

كما شارك المستثمر المصري بالخارج كريم أسعد، أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها. وقال أسعد إن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات، وإن علينا الاجتهاد والسعي باستمرار والاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات.

وأيضا نشرت وزارة الهجرة قائمة أسعار جمارك السيارات بعد التخفيض حسبما أوردها مجلس الوزراء وفقًا لقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

وأخيرا تواصل وزارة الهجرة تنفيذ التعريفية بتفاصيل التحديثات الأخيرة لقانون السيارات، وشارك فيها عدد من أهم المؤثرين في مجال السيارات، تتضمن تفاصيل مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣، حيث قدم سفراء المبادرة الأستاذ ماجد الطويل والأستاذ توني خليفة تعريفًا بأهم مميزات القانون، وقاما بالرد على استفسارات المواطنين بالخارج حول كيفية التسجيل من خلال تحميل رابط التطبيق:

من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

وتناولت الفيديوهات شرح المكتسبات من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة المتضمنة تخفيضًا يبلغ ٧٠ ٪ على الضريبة الجمركية للسيارة الواردة من دول غير خاضعة لاتفاقات جمركية مع مصر، للتيسير لأكبر عدد من المستفيدين من المبادرة، ويشارك في الحملة عدد كبير من المتخصصين في السيارات بالنشر على صفحات الوزارة الرسمية أو عبر منصاتهم الإعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي البرامج المتخصصة.

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