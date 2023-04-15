الرئيس التونسي يؤكد ضرورة استرجاع أراضي الدولة والتصدي لمظاهر الفساد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استرجاع أراضي الدولة؛ لأنها ملك للمجموعة الوطنية والتصدي دون هوادة لكلّ الإخلالات ومظاهر الفساد التي انتشرت في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى ما تزخر به البلاد من ثروات وخيرات.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي؛ لبحث مسألة الشحّ المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لمثل هذه الأوضاع.

وقال سعيد إن الزراعة لم تحض بالأهمية التي تستحقها، وآن الأوان لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء.

وتطرّق إلى إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية، حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء، كما أن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة خاصة وأنه يمكن بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا، مشيرا إلى أن الحل لا يقتصر فقط على الزراعة بل يمكن أيضا مدّ أنبوب من خليج (قابس) إلى بلدة (قفصة) لغسل الفسفاط تتفرّع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه.