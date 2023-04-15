نشرة المرأة والصحة.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة بدون حجاب.. إيمان العاصي تظهر بشكل أصغر في جعفر العمدة.. أضرار تناول الفسيخ الفاسد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
نشرة المرأة والصحة
بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة
نشرت الفنانة حلا شيحة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي ظهرت وهي تبدو عليها ملامح التعب والإرهاق، وذلك لطول فترة الصيام بكنا؛ حيث أن آذن المغرب يكون الساعة 8 ونص مساءا.
تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟
شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة ظهور مختلف للفنانة إيمان العاصي، وكانت شخصية دلال تبدو أصغر في العمر، وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، وذلك خلال تذكرها مشهد «فلاش باك» عندما تتفق مع بلال شامة على خطف ابن جعفر العمدة بعد ولادته بساعات.
تساعد ابنك على التفوق بالامتحانات.. نصائح ذهبية لتنظيم وقت المذاكرة في رمضان
تعتبر المذاكرة هي العامل الأول الذي يعتمد عليه الطالب في خطوته نحو اجتياز أي اختبار أو مرحلة تعليمية، ولكن يواجه أغلب ابنائنا مشكلات في وضع خطة زمنية محددة للمذاكرة نظراً لتغير النظام اليومي، خلال شهر رمضان بسبب الشعور بالإجهاد والتعب.
لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر
أحيانا نترك المنزل لفترات طويلة، ولكننا نشعر بالخوف من ترك الطعام في الفريزر، حتى لا تفسد الأطعمة التي نحتفظ بداخلها، بسبب إنقطاع الكهرباء، او تعطل الثلاجة .
مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟
يعتبر طبق الفول من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها في السحور، ولكن تناوله يوميا خلال شهر رمضان يمكن أن يكون له تأثير على الجسم خلال الصيام.
حتي لاتكون مثل الهرشة السابعة.. أسباب فشل العلاقة الزوجية رغم وجود الحب
ناقش مسلسل “الهرشة السابعة” فشل العلاقة بين الزوجين رغم الحب الكببر الذي يربط بينهما ، عندنا اشتدت المشكلات بين “نادين”، أمينة خليل، و”آدم”، محمد شاهين، واقتراب علاقاتهم الزوجية على الانتهاء لأسباب مختلفة، واتفقا على الطلاق والانفصال بعد مصارحة قوية بينهما حول أسباب فشل زواجهما وعدم قدرتهما على التواصل في ظل تصاعد مشاعر الغيرة والشك وشعور كلا منهما بأنه منح العلاقة أكثر من اللازم .
اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد
لم يتبقى الكثير على شم النسيم، والذي يوافق مجيئة مع شهر رمضان والصيام، ويربط شم النسيم بتناول الفسيخ، ويعتبر من الطقوس الأساسية لهذا اليوم، وغيرها من الأسماك المملحة كالموحة والسردين والرنجة، وهي من الأكلات التي يحذر منها جميع خبراء التغذية.
حتي لا تصبحي مثل دنيا سميرغانم في جت سليمة..تصرفات لو لاحظتيها على خطيبك اخلعي منه
تألقت الفنانة دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور لها على الشاشة بعد غياب وقامت بدور شخصية "سليمة" في مسلسل " جت سليمة" الفتاة التى تعيش مع زوجة والدها الراحل وشقيقها الصغير وتعانى من معاملة زوجة أبيها القاسية لها، وفى نفس الوقت هى مخطوبة لابن شقيقة زوجة والدها، الذى يتصف بالبخل والطمع هو وخالته فى ميراث والدها.
اكسر صيامك فورا.. أعراض لمريض السكر تجبره على الإفطار في رمضان
يعتبر الصيام غير ضروري على المصابين بالامراض المزمنة، كمرضي السكري والضغط والقلب، وذلك لما قد يتسبب لهم الصيام من مضاعفات، وايضا يمنعهم من الحصول على جرعتاهم الكاملة من الأدوية.
تناوله بأمان.. 6 نصائح ذهبية لتجنب أضرار الفسيخ في شم النسيم
لا يمكن أن تمنع محبي الفسيخ من تناوله، وبالأخص مع إقتراب شم النسيم فهي أحد الطقوس المرتبطة بهذا اليوم، و لتجنب أضرار تناول الفسيخ يمكن قراءه السطور التالية.