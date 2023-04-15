نشرة المرأة والصحة.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة بدون حجاب.. إيمان العاصي تظهر بشكل أصغر في جعفر العمدة.. أضرار تناول الفسيخ الفاسد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة



نشرت الفنانة حلا شيحة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي ظهرت وهي تبدو عليها ملامح التعب والإرهاق، وذلك لطول فترة الصيام بكنا؛ حيث أن آذن المغرب يكون الساعة 8 ونص مساءا.



تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟



شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة ظهور مختلف للفنانة إيمان العاصي، وكانت شخصية دلال تبدو أصغر في العمر، وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، وذلك خلال تذكرها مشهد «فلاش باك» عندما تتفق مع بلال شامة على خطف ابن جعفر العمدة بعد ولادته بساعات.



تساعد ابنك على التفوق بالامتحانات.. نصائح ذهبية لتنظيم وقت المذاكرة في رمضان



تعتبر المذاكرة هي العامل الأول الذي يعتمد عليه الطالب في خطوته نحو اجتياز أي اختبار أو مرحلة تعليمية، ولكن يواجه أغلب ابنائنا مشكلات في وضع خطة زمنية محددة للمذاكرة نظراً لتغير النظام اليومي، خلال شهر رمضان بسبب الشعور بالإجهاد والتعب.



لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر

