نشرة الأخبار.. أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله.. تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 30 كلمة من القرآن الكريم قد لا تفهم معناها.

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى ، فيديو بتقديم الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، يكشف عن 30 كلمة من القرآن الكريم قد لا تفهم معناها، لأن الكثير قد يقرأ القرآن وتأتي إليها هذه الكلمات ليعبرها وهو لا يعرف معناها.

دعاء الزلزال من السُنة.. اعرف بم أوصى النبي للنجاة من الهزات الأرضية

لاشك أن دعاء الزلزال من السنة يعد أحد أهم ما يبحث عنه الكثيرون في الوقت الراهن بعدما شعر سكان الغردقة منذ ساعات قليلة بهزة أرضية - زلزال - اليوم السبت، الموافق 15 أبريل 2023، هزة أرضية، علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة، بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، ورغم أننا جميعًا نعرف ما هو الزلزال ، وما يثيره في قلوبنا وأنفسنا من خوف وقلق ، قد يصل إلى حد الذعر إذا زادت شدته، ولكن في مثل هذه المواقف الصعبة ، قليلون أولئك الذين يعرفون دعاء الزلزال من السنة النبوية الشريفة، فالجميع يصاب بالهلع، والبعض يتعظ، فيما ينسون أهم ما ينبغي فعله في مثل هذا الوقت من اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به وهو ما يطرح السؤال عن دعاء الزلزال من السنة النبوية المطهرة ؟.

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس الجمعة، خاصة سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وكذلك سعر عيار 24 الي يكثر بيعه وشراءه في شكل سبائك، فيما تراجع سعر الأوقية بقوة عالميا إلى نحو 2004 دولارات بعد 2040 أمس.

وفاة رجل الأعمال فرج الرواس صاحب توكيل ميتسوبيشي السابق

توفى منذ قليل رجل الأعمال فرج الرواس صاحب توكيل السيارات اليابانية ميتسوبيشي السابق في مصر.

وأوضحت مصادر مقربة، بعد نبأ وفاة رجل الأعمال الشهير، انه ستقام صلاة الجنازة اليوم السبت بمسجد الرواس بالمدبح عقب صلاة الظهر.. والعزاء رجالا ونساء بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر غدًا الأحد.

دعاء قيام الليل في رمضان.. كان النبي يردده باستمرار

دعاء قيام الليل الذي أخبر عنه النبي في العشر الأواخر من رمضان ، حيث يحرص كل مسلم أن يكثر من الدعاء ويبحث عن دعاء ليلة القدر ودعاء قيام الليل الذي كان يقوله النبي في قيامه وتهجده.

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تراجعا مقارنة بسعر يوم أول أمس الخميس 13 أبريل 2023، إذ هبط سعر الطن من حديد عز بشكل ملحوظ.

دعاء ليلة القدر.. متنوع ويشمل كل أوقات اليوم

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن دعاء ليلة القدر يشمل كل أوقات اليوم للمسلم، ويستحب ترديده خلال اليوم وخاصة في العشر الأواخر من رمضان عسى أن يوافق دعاء ليلة القدر ما يتضرع به المسلم إلى ربه.

28 مصابا و20 سيارة إسعاف..ماذا حدث داخل أتوبيس العين السخنة ؟

أصيب، ٢٨ عاملا في انقلاب أتوبيس في العين السخنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 15 أبريل 2023، هزة أرضية، علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

نفت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى محاولة إنتحار أسامة نجل المعزول بمركز إصلاح وتأهيل بدر.

625 جنيها تصرف غداً كدعم نقدي من وزارة التضامن الاجتماعي.. من المستحقون؟

تسعى أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية إلى توفير وتسهيل كافة متطلبات الحياة لجميع المواطنين في مصر، فعلى سبيل المثال تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي دمج الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي، مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة، وذلك وفقاً لما قالته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق.