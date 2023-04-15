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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء قيام الليل في رمضان.. كان النبي يردده باستمرار

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

دعاء قيام الليل الذي أخبر عنه النبي في العشر الأواخر من رمضان ، حيث يحرص كل مسلم أن يكثر من الدعاء ويبحث عن دعاء ليلة القدر ودعاء قيام الليل الذي كان يقوله النبي في قيامه وتهجده.

 

خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان تكشف عن دعاء ليلة القدر

برنامج النبي في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان


قيام الليل في رمضان

اتفق المسلمون على سنيَّة قيام ليالي رمضان عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وخاصَّةً الليالي العشر الأخيرة؛ طلبًا لليلة القدر؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ».


دعاء قيام الليل

ورد أن النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يدعو الله تعالى في قيام الليل أن يرزقه محاسن الأخلاق وأكملها، وهو أحسن الناس خلقًا، فيقول: «واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ، واصرفْ عني سيئَها لا يصرفُ عني سيئها إلا أنتَ».

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل كل الاهتمام في العشر الأواخر لعبادة الله عز وجل، ولا يشغله شيء من أمور الحياة عن العشر الأواخر.

دعاء قيام الليل

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين.

اللهم يا حنان يا منان.. يا منزل القرآن على النبي العدنان.. اجعل تلاوتنا لديك مقبولة.. وأعمالنا برضوانك الأكبر مقرونة موصولة

اللهم بلغنا ليلة القدر
ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها 
واجعل لنا دعوة لا ترد 
وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد 
واكتبنا فيها من عتقائك من النار


دعاء ليلة القدر

ودعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، أوصى الرسول، السيدة عائشة في العشر الأواخر، بترديد دعاء ليلة القدر، وهو: “اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني”، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي”.


دعاء ليلة القدر مكتوب

 

(اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى).

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ).

« رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ».

 

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