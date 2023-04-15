عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة القدر.. متنوع ويشمل كل أوقات اليوم

الدعاء
الدعاء

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن دعاء ليلة القدر يشمل كل أوقات اليوم للمسلم، ويستحب ترديده خلال اليوم وخاصة في العشر الأواخر من رمضان عسى أن يوافق دعاء ليلة القدر ما يتضرع به المسلم إلى ربه.

 

خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان تكشف عن دعاء ليلة القدر

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

 

دعاء ليلة القدر

وقال علي جمعة، في منشور على صفحته الرسمية، متحدثا عن دعاء ليلة القدر، إن الذكر جزء من عقيدة المسلم ، وجزء من يومه وجزء من حياته وجزء من هويته، وقد أرشدنا النبي إلى ذلك من خلال برنامج يومي حرص عليه النبي ودعا الصحابة إليه لأهميته حتى يكون المسلم على صلة دائمه بربه ، كما كان النبي يكثر من دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

برنامج النبي في العشر الأواخر


كان النبي الكريم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها، ويكثر من دعاء ليلة القدر في هذه الأيام العشر، فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا الليلَ، وأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَر.

وكان النبي يعتزل أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتكف العشر الأواخر في المسجد ، ويحث أهله على العبادة والاجتهاد في الطاعة.

الليالي الوترية في العشر الأواخر
 

- ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 11 أبريل

- ليلة 23 رمضان توافق الخميس 13 إبريل

- ليلة 25 رمضان توافق السبت 15 أبريل

- ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 17 إبريل

- ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 19 إبريل

 

 

دعاء ليلة القدر في الصباح

ويبدأ برنامج النبي اليومي في الذكر مع استيقاظه فكان إذا استيقظ في الصباح ذكر ربه فقال: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي وردّ عليّ روحي وأذن لي بذكره» (الترمذي). ثم إذا قام من فراشه قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله» (مسلم). وكان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث» (البخاري). والخُبث بضم الخاء جمع الخبيث: وهو من شياطين الجن . والخبائث جمع الخبيثة: وهي من شياطين الجن ،فيستعيذ من ذكرانهم وإناثهم عند دخول هذا المحل الذي تتواري فيه الفضلات.


وكان النبي إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (سنن أبي داود). وهي كلمة بليغة خفيفة على اللسان عظيمة في الميزان لها أكبر الأثر في ذكر الله على كل حين وينبغي على المسلم أن يداوم عليها فإن كثيراً من الناس على الرغم من خفة هذا العمل لا يداوم عليه ولا يذكر الله في كل وقت وحين.


دعاء ليلة القدر مكتوب


وكان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» (سنن أبي داود).

وكان إذا سافر في طريق فيه مرتفع وصعد هذا المرتفع كبر وقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر». وإذا كان فيه منخفض نزل هذا المنخفض وسبح وقال: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله» كما أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا: إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.

وكان إذا دخل المسجد قال: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك» (مسلم). ثم بعد ذلك يشتغل بالصلاة التي تبدأ بالذكر: «الله أكبر» ولا يحدث فيها إلا الذكر «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (البخاري). ثم ينهيها بذكر الله بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم يذكر الله بعدها كما ذكره قبلها فكان يسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويكبر ثلاثاً وثلاثين، ثم يتم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير (مسلم).

وكان النبي يكثر من سيد الاستغفار بقوله: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي ،اغفر لي ؛فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (البخاري).

برنامج النبي في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان

دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان .. لمن يريد الزواج والرزق


دعاء ليلة القدر في المساء


وكان رسول الله إذا أتى المساء قال: «أمسينا وأمسي الملك لله» (صحيح مسلم) وهكذا في كل حركة ولهذا المنهج الرباني والمثال الفريد في الذكر والتأسي فيه بسيد الخلق قال العلماء: إذا فقد المسلم المربي المرشد فإن مرشده الأعظم هو رسول الله. فيكثر من الصلاة عليه ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة. وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه» قال أبي قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت» قال قلت: الربع؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك». قال قلت : فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت اجعل لك صلاتي كلها. قال: «إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك» (الترمذي).

وتابع: فالهجوا بالصلاة على رسول الله ليل نهار. واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة، أسوة بالحبيب المصطفي الذي لم يفتر عن الاستغفار. وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق. وإن كان باب الحق عنده مفتوحاً دائماً. استغفروا ربكم وتوبوا إليه. واذكروه في كل وقت وحين. فالذكر منهج المسلم اقتداء بالنبي ﷺ وهو خير الذاكرين.
 

دعاء ليلة القدر ليلة القدر العشر الأواخر دعاء المسلم ليلة القدر دعاء ليلة القدر مكتوب دعاء ليلة القدر في المساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

ترشيحاتنا

فرنسا.. مرسوم إصلاح نظام التقاعد يصدر بالجريدة الرسمية

لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

دعاء ليلة القدر.. متنوع ويشمل كل أوقات اليوم

10 آلاف دولار.. رسوم جديدة للحصول على الجنسية المصرية بعد موافقة البرلمان

بيان شديد اللهجة من الصين لأمريكا بعد العقوبات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ