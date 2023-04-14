علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

علامات ليلة القدر هي الشغل الشاغل لكل مسلم في العشر الأواخر من رمضان، حيث يعيش المسلمون في عبادة وخشوع، بحثا عن ليلة القدر لما لها من فضل وثواب عظيم لمن صام نهارها وقام ليلها، ولهذا يكثر البحث عن علامات ليلة القدر.

وعلامات ليلة القدر متنوعة ومختلفة في العشر الأواخر من رمضان، وقد ورد الكثير من الأحاديث والنصوص التي ترغب وتحث المسلم على اغتنام العبادة في العشر الأواخر من رمضان عسى أن يوافق ليلة القدر فيفوز فوزا عظيما.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء علامات ليلة القدر.

بدوره، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تقرير عن علامات ليلة القدر وكيفية معرفة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2023.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، وهي من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، فيها أمر الله سيدنا جبريل عليه السلام ، بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الدنيا يسمى "بيت العزة" ومن بيت العزة نزل القرآن مفرقا بحسب الأسباب والحوادث وأول ما نزل منه خمس آيات من سورة العلق في غد تلك الليلة الطيبة.



وقت ليلة القدر

أمرنا رسول الله أن نتحرى ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقال النبي (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) وأرجح ما ذهب إليه العلماء أنها ليلة السابع والعشرين.



تسمية ليلة القدر



سميت ليلة القدر بهذا الاسم لقدرها وشرفها أو لما يكتب فيها من أقدار العام الجديد وقيل سميت بهذا الاسم لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها، فقد يأتي القدر بمعنى الضيق، ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).



سبب إخفاء ليلة القدر



أخفى الله تعالى ليلة القدر، كي يجتهد المسلم في العبادة في كل ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لا في ليلة واحدة، وحتى يكثر الناس مما يقربهم إلى الله.



دعاء ليلة القدر

علمنا النبي الكريم الدعاء في ليلة القدر ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ، قال :"قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

وعلى المسلم أن يغتنم ليلة القدر بالإكثار من العبادة والذكر والاستغفار والصدقة والقيام وصلة الأرحام وقراءة القرآن ولا يفتر لسانه عن الدعاء.



علامات ليلة القدر

1 - صفاء السماء وسطوع النور.

2 - طمأنينة القلب فيها.

3 - انشراح صدر المؤمن.

4 - الرياح فيها تكون ساكنة.

5 - وأما العلامات التي تظهر بعدها فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال "أخبرنا رسول الله أنها تطلع يؤمئذ لا شعاع لها".

فضل ليلة القدر

من عظيم فضل ليلة القدر أن سورة من كتاب الله تحمل اسمها وهي (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ).