إزالة بناء مخالف للقانون بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، بإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بمنطقة حي شمال عبارة عن بناء سور بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بإجمالي مسطح 100 م ، بنجع الجالس، حيث تمت الإزاله بحضور أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.