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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف مدى أهمية تزويد المعلمين بدورات التدريب والتطوير التربوي

المعلمين
المعلمين

أكدت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تسعي دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم وتبني الأساليب الحديثة والتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم، وتعزيز دور المدرس كوسيلة لتحقيق التطور الشامل للمجتمع.

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وأوضحت استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الوزارة تركز بشكل كبير على التدريب التربوي للمعلمين وتدريبهم على الأساليب الحديثة في التعليم والتعلم، باعتباره وسيلة التطوير التربوي المستمر لمواكبة كل جديد ومفيد في مجال التربية والتعليم، وذلك للنهوض بالمستوى العلمي من خلال إكسابهم الخبرات الجديدة وترسيخها، وتحسين مهاراتهم التدريسية والتواصل مع الطلاب والأهل.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن وزارة التربية والتعليم تدرك مدي الاهمية البالغة بالتدريب التربوي لرفع مستوى أداء المعلم وذلك تحرص دائمًا علي تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة والمنهجية، والتي تستهدف تطوير قدرات ومهارات المعلمين وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي والحلول الابتكارية لمواجهة التحديات التربوية.

ولفتت أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تزويد المعلمين بدورات التدريب والتطوير التربوي يمثل أهمية كبيرة في تطوير جودة التعليم وتحسين كفاءة المعلمين، وذلك لعدة أسباب منها:

-تحسين مستوى التعليم: فعندما يتم تزويد المعلمين بالدورات التدريبية والتطويرية فإنهم سيكونون على علم بأحدث الطرق والأساليب التعليمية، مما يساعدهم في تحسين جودة التعليم الذي يقدمونه للطلاب.

-تحسين مهارات المعلمين: فعندما يتم تزويد المعلمين بدورات التدريب والتطوير التربوي فإنهم يتعلمون مهارات جديدة ويحسنون مهاراتهم الحالية، مما يساعدهم في تحسين أدائهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

-تحسين الاتصال بين المعلمين والطلاب: فالتدريب والتطوير التربوي يساعد المعلمين على فهم احتياجات الطلاب وكيفية التواصل معهم بشكل أفضل، مما يحسن العلاقة بين المعلمين والطلاب ويساعد على تحسين التعليم.

-تطوير المناهج الدراسية: فالدورات التدريبية والتطوير التربوي تساعد المعلمين على فهم كيفية تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتغيرات في العالم الحديث.

-تحسين فرص التوظيف: فتزويد المعلمين بالدورات التدريبية والتطوير التربوي يساعدهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرص التوظيف في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.

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