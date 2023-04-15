مفاجأة.. تسريب البنتاجون كان رسالة سرية إلى كييف بشأن روسيا

كشفت صحيفة إيرانية عن أن تسريب الوثائق السرية من البنتاجون كان محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتحذير أوكرانيا من عدم جدوى استمرار الأعمال العدائية ضد روسيا.

وقالت صحيفة "أخرين خبر" الإيرانية إنه "يمكن تفسير هذا الحشو على أنه إشارة غير مباشرة إلى كييف بأنها ليست مستعدة للهجوم المضاد فحسب، بل بشكل عام ليست مستعدة للأعمال العدائية النشطة مع أي نتيجة إيجابية لنفسها".

وأضافت أنه سيكون من الأفضل لأوكرانيا التخلي عن المواجهة والدخول في مفاوضات على الأقل بينما لا تزال في وضع يسمح لها بإجرائها، بدلاً من التوقيع على استسلام.

وكانت الحكومة الأمريكية نشرت في وقت سابق، 8 صفحات توضح كيفية الوصول إلى مسرب الوثائق السرية المخابراتية التي كانت ضربة لأمريكا.

وكان المسئول عن التسريبات، عضو الحرس الوطني، جاك تيكسيرا.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز”، أن مباحث "أف بي آي" تتبعت واستجوبت شخصا في مجموعة مغلقة على منصة "ديسكورد" كان فيها تيكسيرا ومنها تسربت الوثائق.

وأجري الاستجواب قبل عدة أيام، وجرى تعريف الشخص فقط بـ"المستخدم رقم واحد".

وقال هذا الشخص إن المجموعة كانت مخصصة لمناقشة الشؤون السياسية والحروب الحالية والتاريخية.

وأضاف أن تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما والطيار في الحرس الوطني بدأ في نشر وثائق سرية في المجموعة في ديسمبر 2022.

وتظهر هذه النقطة أن الوثائق في البداية لم تنشر على مجموعة الدردشة الخاصة.