نجم الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة برد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن انتظام اللاعب بيرسي تاو في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “انتظم بيرسي تاو في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن التدريبات الفترة الأخيرة”.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

ومن المنتظر، أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولاً، على أن يكون الإياب في القاهرة.