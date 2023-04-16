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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللائحة تضحك.. ميدو ينفعل بعد سباب جماهير الأهلي لشيكابالا

ميدو
ميدو

انتقد أحمد حسام ميدو، سباب جماهير الأهلي لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مواجهة الأهلي ضد فاركو في الدوري.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بسب جمهور الأهلي لشيكابالا خلال مواجهة الأهلي وفاركو، والخطأ ليس من هؤلاء الشباب، ولكن الخطأ من عدم وجود لائحة عقوبات تعاقب الجماهير التي تقوم بهذه الأفعال" .


وأضاف ميددو: "لائحة رابطة الأندية بشأن السباب الجماعي تضحك، كيف تُغرم النادي 20 ألف جنيه فقط، بعد السباب الجماعي سواء للاعب أو لمحافظة أو لأي عنصر من عناصر اللعبة".


واختتم: "خايفين من ايه، اعملوا لائحة فيها عقوبات رادعة على الأندية، واحظروا المشجعين زي كل العالم 5 سنين وأكتر، دي بداية الاحتقان، وهل عايزين تكرروا مآساة بورسعيد تاني؟".

ميدو الأهلى شيكابالا الزمالك فاركو

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