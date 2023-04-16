شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

لأول مرة منذ 50 عامًا، يعرض أقدم عمل معروف مطبوع على مطبعة ميكانيكية، في باريس، وهو كتاب كوري يسبق النموذج الأوروبي الأول بعدة عقود.

طُبع كتاب "جيكجي" وهو مجموعة من التعاليم البوذية، في عام 1377 - قبل حوالي 78 عامًا من إنتاج يوهانس جوتنبرج كتابه المقدس الشهير باستخدام مطبعته في ألمانيا.

يتم عرض الكنز الكوري في باريس كجزء من معرض جديد في مكتبة فرنسا الوطنية (BnF)، والذي يستمر حتى يوليو.

نظرًا لعدم وجود أمثلة على الآلات الكورية ولم يتم استخدام التقنية على نطاق واسع في ذلك الوقت، لم يكن لها التأثير الثوري لمطبعة جوتنبرج - ويركز المعرض في الغالب على التاريخ الأوروبي.

لكنها المرة الأولى التي يُعرض فيها كتاب "جيكجي" علنًا منذ عام 1973، وفقًا لتقارير الصحف الكورية، مما أعاد إشعال الآمال في عودته.

خط سير كتاب جيكجي من كوريا إلى فرنسا

أحضر "جيكجي" إلى فرنسا فيكتور كولين دي بلانسي، الذي أصبح أول دبلوماسي فرنسي في كوريا في عام 1887.

فقد كان جامعًا للنصوص القديمة، واشترى الكتاب من مصدر غير معروف و "تأثر عاطفياً ليكتشف أن العمل يعود إلى عصر Xuanguang 1371-1378، حسب وكالة BnF.

تم عرض الكتاب في معرض باريس العالمي عام 1900 وباعه كولين دي بلانسي في مزاد عام 1911 مقابل 180 فرنكًا، أي ما يعادل أكثر من 60 ألف يورو اليوم، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي.

انتقل الكتاب إلى المكتبة الوطنية في عام 1950، وأعيد اكتشافه بعد عقد من قبل مؤرخة كورية كانت تقوم بفهرسة كنوز بلادها في باريس.

وساعدت في إعادة عناصر أخرى إلى كوريا الجنوبية، مثل المخطوطات الملكية من سلالة جوسون التي تم أخذها خلال حملة عسكرية فرنسية في عام 1866.