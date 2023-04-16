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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهدت محافظة المنيا اصابة 3 أشخاص في حادثي مرور بالطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي أسفرا عن إصابة 3 أشخاص بينهم سائق وعامل تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا.. السيطرة على حريق في شقة بملوي

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق المنيا الجديدة


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي بمركز سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة جمال . خ 55 عاما سائق وتم نقله للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.


كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"شمال مدخل البستان بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد. ك 58 عاما سائق وعيد. م 55 عاما، عامل، يقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل في مركز بني مزار لتلقي العلاج.

محافظة المنيا الطريق الصحراوي السيطرة على حريق حريق في شقة اجهزة الامن مركز بنى مزار مركز سمالوط

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