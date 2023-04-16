إصابة 3 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

شهدت محافظة المنيا اصابة 3 أشخاص في حادثي مرور بالطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي أسفرا عن إصابة 3 أشخاص بينهم سائق وعامل تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي بمركز سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة جمال . خ 55 عاما سائق وتم نقله للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.



كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"شمال مدخل البستان بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد. ك 58 عاما سائق وعيد. م 55 عاما، عامل، يقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل في مركز بني مزار لتلقي العلاج.