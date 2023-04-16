بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق المنيا الجديدة

أصيب 7 عمال إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي في إتجاه قرية الشرفا بشرق النيل بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 4265 نصف نقل بطريق المنيا الجديدة في اتجاه قرية الشرفا بشرق النيل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 7 عمال كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم حمادة. ش 30 عاما وطارق. ع 28 عاما ومصطفي. ع 27 عاما وشعبان. ج 20 عاما وعماد. ط 22 عاما يقيمون في قرية الشرفا ومحمد. ن 27 عاما ومحمد. ع 24 عاما.

تم نقل الصابين إلي المستشفي العام، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.