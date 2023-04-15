إزالة 13 حالة بناء مخالف وعشوائي بـ 4 مراكز في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والازالة الفورية حيال تلك المخالفات.

حيث أزالت الوحدات المحلية لمراكز (أبو قرقاص – ملوي – دير مواس- مغاغة ) 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الازالة الفورية وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات.

وشملت حالات التعديات بقري (دلجا بمركز دير مواس، ديروط ام نخلة وقلبا بمركز ملوي - بنى موسى ونزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص).

وكذلك 4 حالات مباني مخالفات خارج الحيز العمراني بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة.