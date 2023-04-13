عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

42 موقعا تخزينيا جاهزا لاستقبال محصول القمح بالمنيا وزراعة 243 ألف فدان

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا لزراعة وتوريد محصول القمح، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة الخاصة بموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

 

نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة التعديات والبناء المخالف ويوجه بإزالتها

جاء ذلك بحضور، دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري وأعضاء اللجنة. 

 

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ، كافة الإجراءات استعدادا لموسم التوريد والذي من المقرر أن يبدأ 15 أبريل الجارى ، وذلك عقب قرار مجلس  الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، كما استعرض نائب المحافظ الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعداداً للموسم الجديد، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد، مشددا على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد.

 

كما راجع نائب المحافظ تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح ، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم علي توريد محصول القمح إلي الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها ، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق ، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمنى.

 

من جانبه استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز المحافظة جاهزة لاستقبال الأقماح.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان . 

 

يذكر أن محافظة المنيا قد حققت المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق حيث تم توريد 500 ألف طن من الاقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112% .

المنيا توريد القمح موسم توريد القمح الصوامع والشون اجتماع اللجنة العليا أستعدادات المحافظة المساحات المنزرعة بالقمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك..ولغز حكم الرجاء وموعد انتقال عبدالقادر لـ سيسكا

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام حرس الحدود

مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يستعد لتصنيع 100 صاروخ لمهاجمة الجيش والشرطة

رئيس التعاون الإسلامي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

فيديو

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ