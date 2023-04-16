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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. السيطرة على حريق في شقة بملوي

إخماد حريق بشقه بملوي
إخماد حريق بشقه بملوي

اندلع حريق محدود داخل شقة بحي جنوب مدينة ملوى جنوب المنيا وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه دون مصابين

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة في الطابق الثاني، ملك "عبد الرحمن . ت" بحي جنوب مدينة ملوي.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي، تبين نشوب الحريق وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي تلفيات محدودة بأثاث الشقة، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.
 

المنيا الحماية المدنية السيطرة على حريق المعمل الجنائى محضر بالواقعة قوات الدفاع المدني سيارات المطافي

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