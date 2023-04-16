المنيا.. السيطرة على حريق في شقة بملوي

اندلع حريق محدود داخل شقة بحي جنوب مدينة ملوى جنوب المنيا وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه دون مصابين



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة في الطابق الثاني، ملك "عبد الرحمن . ت" بحي جنوب مدينة ملوي.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي، تبين نشوب الحريق وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي تلفيات محدودة بأثاث الشقة، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

