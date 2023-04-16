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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المسلمون في جنوب إفريقيا يقيمون مأدبة إفطار لجميع الأديان.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ مسلمون في جنوب إفريقيا يقيمون مأدبة إفطار لجميع الأديان.

 واستضاف مجمّعBo Kaap في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبمناسبة شهر رمضان، مأدبة إفطار في أحد شوارع المدينة، ودُعي إليها مواطنون من كافة الأديان.

ويقول عضو البرلمان الجنوب أفريقي ماندلا نكوسي مانديلا: "نحن نعيش في وئام جنبًا إلى جنب مع إخواننا المسيحيين والأديان الأخرى".

ويضيف: "من الضروري جدًا إقامة هذا النوع من النشاطات لكي نلتقي مع الجميع في هذا الشهر".

من جهته، يشير محافظ كيب تاون جوردين لويس إلى أن "هذه النشاطات تجعل من مدينتنا مميزة ورائعة".

ويلفت إلى أن "هذا التجمع يضم مختلف القوميات والأعراق والأديان، وهم يلتفون حول بعضهم بمناسبة شهر رمضان".
 

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