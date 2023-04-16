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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.


وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم  بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الانـجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والانبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الانـجيلية بالأقصر، والانبـا يواقيـم اسقف عام إسنا وارمنـت، والانبا عمانوئيـل مطـران الاقباط الكاثوليـك بالأقصـر.

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