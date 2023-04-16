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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأكبر بعد بيج بن.. حقيقة عطل ساعة شركة غزل المحلة

ساعة شركة غزل المحلة
ساعة شركة غزل المحلة

شهدت شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج بمحافظة الغربية، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لساعة الشركة الرئيسية، والتي تعد ثاني أقدم ساعة عالميا بعد الساعة الشهيرة "بيج بن" بالعاصمة لندن الإنجليزية، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى طرح عدد من التساؤلات حول أسباب توقفها المفاجئ.

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وأفاد مسئول بشركة غزل المحلة بأنه تم الدفع بفريق فني من مهندسي مصانع الشركة لإعادة برمجة ساعة الشركة بعدما انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وهو ما جعل أداة الساعة تحتاج لإعادة برمجتها إلكترونيا، والتأكد من سلامتها فنيا، وإضاءة جميع اللمبات والإشارات الخاصة بها بصورة طبيعية.

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جدير بالذكر أن اللجان الفنية منذ حوالي 20 سنة وفرت قطع غيار بديلة إلكترونية للساعة، بعدما فوجئ العاملون ومجلس إدارة الشركة بعدم توافرها نظرا لقدم تصنيعها على مدار أكثر من 6 عقود متواصلة كي تؤدي عملها بشكل منتظم كخدمة عامة لجميع أبناء المدينة العمالية.

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