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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. نادين الراسى تجلس أمام قبر شقيقها الراحل

نادين الراسى
نادين الراسى

نشرت الفنانة نادين الراسى صورة لها وهى تجلس أمام قبر شقيقها جورج الراسى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعبرت نادين الراسى، عن اشتياقها إلى شقيقها جورج الراسى الذى توفى منذ فترة بعد تعرضه إلى حادث أليم وتتمنى سماع صوته وأغانيه.

وقالت نادين الراسى : مين عم تسمعوا بها الوقت أنا عم أسمع جورج الراسى .. إنشاء الله يجى اليوم اللى ارجع اسمع فيه صوته وأغانيه .. اشتقتلك يا خيى. 

نادين الراسى

نادين الراسى 

شاركت الفنانة نادين الراسي جمهورها بصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت النجمة اللبنانية بملامح طبيعية دون التكلف في وضع المكياج وهو ما أثار إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.

يشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، زوج تحت الإقامة الجبرية، جريمة شغف".

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