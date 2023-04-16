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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، تعديل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي.

 

وقالت إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران بدءً من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

تهيب شركة مصر للطيران عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 
أو الوكيل السياحي.

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