مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي

أعلنت مصر للطيران، تعديل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي.

وقالت إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران بدءً من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

تهيب شركة مصر للطيران عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.