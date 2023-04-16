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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح

صدى البلد

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس الذين يحتفلون بعيد الفصح، حسبما نقلت السفارة الروسية بالقاهرة.

وجاء في برقية التهنئة: "يمنح عيد الفصح المؤمنين الأمل، ويوحي بالأفكار والأفعال الصالحة، ويعمل على تأكيد القيم والمثل الأخلاقية العالية في المجتمع".

قائد قوات "فاجنر" يطلب من بوتين إعلان الانتصار في أوكرانيا ووقف الحرب

وفي سياق آخر حث يفغيني بريجوزين، قائد مجموعة القتال الخاصة العاملة بمعزل عن الجيش الروسي “فاجنر” ، الرئيس فلاديمير بوتين على وقف "العملية العسكرية الخاصة" كما يصف الكرملين الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في منشور حول الوضع الحالي على خط المواجهة نُشر على تيليجرام، اقترح بريجوزين، الذي تحارب قواته بالآلاف من المسلحين في معركة باخموت، أن تعلن موسكو انتصارها في حرب أوكرانيا، وأنها حققت ما تريده

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