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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد قوات "فاجنر" يطلب من بوتين إعلان الانتصار في أوكرانيا ووقف الحرب

بريجوزين
بريجوزين

يظهر إن حالة التملل من الحرب الأوكرانية، وطولها بدأت تدب في داخل الصفوف الروسية، التي ترى أن روسيا حققت بالفعل ما تريد ولا ينبغي لها التوسع أكثر من ذلك.

حث يفجيني بريجوزين، قائد مجموعة القتال الخاصة العاملة بمعزل عن الجيش الروسي “فاجنر” ، الرئيس فلاديمير بوتين على وقف "العملية العسكرية الخاصة" كما يصف الكرملين الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في منشور حول الوضع الحالي على خط المواجهة نُشر على تيليجرام، اقترح بريجوزين، الذي تحارب قواته بالآلاف من المسلحين في معركة باخموت، أن تعلن موسكو انتصارها في حرب أوكرانيا، وأنها حققت ما تريده.

وذكر بريجوزين "الخيار المثالي هو إعلان نهاية العملية العسكرية الخاصة، وإبلاغ الجميع بأن روسيا قد حققت النتائج التي خططت لها، وبمعنى ما أننا حققناها بالفعل". 

كتب بريجوزين: "لقد أبدنا عددًا كبيرًا من مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا ويمكننا أن نقول لأنفسنا أن مهام  العملية الخاصة قد اكتملت".

ووفقا له "من الناحية النظرية، حققت روسيا بالفعل النصر ، وحصل تخويف الأوكرانيين، والذي فر  جزء منهم إلى أوروبا".

تابع "قطعت روسيا بحر آزوف وجزءًا كبيرًا من البحر الأسود، وأخذت قطعة مهمة من الأراضي الأوكرانية وأنشأت ممرًا بريًا إلى شبه جزيرة القرم، الآن لم يتبق سوى شيء واحد، الحصول على موطئ قدم بقوة، والدخول في تلك المناطق".

وأشار  إلى أن الهجوم المضاد المتوقع للجيش الأوكراني يمكن أن ينتهي باختراق خط المواجهة.


كما شدد بريجوزين على أن النخب الروسية لا تدعم الحرب الطويلة.

 

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