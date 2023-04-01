جنرال أمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب الاوكرانية

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.

وقال في مقابلة مع موقع "ديفينس وان": "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

وصرح الجنرال الأمريكي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن القوات الأوكرانية تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991، وأشار الضابط إلى أنه هذه مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية.

وفي الأسبوع الماضي، وصف ميلي، الذي كان يتحدث في الكونغرس الأمريكي، رغبة زيلينسكي في "إعادة" شبه جزيرة القرم بأنها متطرفة.

كما شدد على أن واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكنها فقط "تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها".