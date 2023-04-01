عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب الاوكرانية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.

وقال في مقابلة مع موقع "ديفينس وان": "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

وصرح الجنرال الأمريكي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن القوات الأوكرانية تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991، وأشار الضابط إلى أنه هذه مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية.

وفي الأسبوع الماضي، وصف ميلي، الذي كان يتحدث في الكونغرس الأمريكي، رغبة زيلينسكي في "إعادة" شبه جزيرة القرم بأنها متطرفة.

كما شدد على أن واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكنها فقط "تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها".

 

 

شبه جزيرة القرم هيئة الأركان المشتركة الكونغرس أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

موضوعات متعلقة

الكشف عن رئيس حلف الناتو الجديد المحتمل

حاول إنقاذ سيدة.. قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني| فيديو

بينهم مصريين.. السلطات الأمريكية تضبط مهاجرين على الحدود

البنك الدولي يصدر تقريره بشأن النمو الاقتصادي.. أكثر استقرارا في المحيط الهادئ وشرق آسيا.. وخطر يهدد بعض المناطق بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة والصين

بعد صلاة التراويح | قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى ..فيديو

نمو رغم الأزمة المصرفية.. البنك الدولي يصدر توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي

بلا رؤية .. عاصفة ترابية تضرب العاصمة العراقية بغداد | فيديو

روسيا تكشف حقيقة شن حرب نووية على أوكرانيا

ترشيحاتنا

العاشر من رمضان.. مواعيد الصلاة في سوهاج

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

3 تريليونات جنيه.. الموازنة العامة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية والتعليمية

قراءة سورة يس قبل الفجر.. هل يصل ثوابها للأموات؟ علي جمعة يوضح

أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ