أفادت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الذخيرة ، مما أجبر الجنود على تقنين قذائف المدفعية.

وأشارت الصحيفة إلى فصيلة مدفعية من اللواء 59 ميكانيكي متمركز في شرق أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، بينما أطلق جنود الفصيلة في وقت سابق أكثر من 20 أو 30 قذيفة يوميًا بمدافع الهاوتزر D-30 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، فإنهم حاليًا 'يطلقون عادةً واحدة أو اثنتين ، أو لا يطلقون مطلقًا مطلقًا'.

وقالت الصحيفة إن نقص القذائف يجبر بعض جنود كييف على الخوض في الحقول والغابات الملغومة للبحث عن الذخيرة المتروكة.

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت الصحيفة أن بعض الجنود الأوكرانيين يذهبون إلى ورش العمل تحت الأرض حيث يزعم أنهم يستخدمون طابعات ثلاثية الأبعاد من أجل إعادة تدوير الذخائر غير المنفجرة وإنشاء ذخائر بديلة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أيضًا أن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة تمتلك حاليًا مخزونات من الطلقات ذات المعايير السوفيتية 152 ملم و 122 ملم ، لكن العديد منهم 'يترددون في البيع لأوكرانيا بسبب علاقاتهم مع روسيا'.

وأوضحت الصحيفة أن 'الولايات المتحدة بحثت في جميع أنحاء العالم لجمع مخزونات من قذائف المدفعية السوفيتية ، لكن عمليات التسليم قد تستغرق شهورًا'.

جاءت هذه المزاعم بعد أن قال وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين في وقت سابق من هذا الأسبوع إن كييف ووارسو اتفقتا على تصنيع قذائف دبابات 125 ملم بشكل مشترك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبولندا. وأضاف كاميشين أن الهدف الرئيسي لوزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية هو زيادة إنتاج الذخيرة بجهود الشركات الأوكرانية وبالشراكة مع الشركات المصنعة الأجنبية.

في الأسبوع الماضي، أطلقت إدارة بايدن تحقيقًا في ما تردد عن تسريب وثائق سرية توضح تفاصيل خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني قبل هجومها المضاد المزعوم ضد القوات الروسية هذا الربيع.



كارين كوياتكوفسكي ، المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية ، أخبرت سبوتنيك أن المعلومات حول عدد الأسلحة والذخائر التي قدمها الغرب لأوكرانيا ، والتي يمكن الحصول عليها من بعض الشرائح المسربة ، ربما كما يثير اهتمام الإنتربول والحكومات المعنية بتدفق الأسلحة إلى السوق السوداء الذي حدث وسط الصراع الأوكراني.

في وقت سابق من أبريل ، أعلنت إدارة بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 2.6 مليار دولار ، والتي تشمل ذخيرة إضافية لنظام صاروخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS) ونظام الدفاع الجوي باتريوت.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تنفق واشنطن 2.1 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) لشراء قدرات دفاع جوي إضافية ، بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية ودبابات وأنظمة هاون وصواريخ وأنظمة مضادة للدروع لكيف. وفقًا لبيان صحفي للبنتاغون.